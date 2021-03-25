Германия призвала Еврокомиссию начать процедуру закупки российской вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для стран Европейского Союза, передает DW.



Представитель правительства Германии заявил в среду, 24 марта, в Берлине, что комиссия ЕС готовится «дать зеленый свет этому механизму».



«Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V"», – заявил представитель ФРГ.



По его словам, Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата. Это делается для подготовки к диалогу с российскими поставщиками о количестве доз, чтобы впоследствии заключить контракт.



Чиновник немецкого правительства добавил, что «переговоры начнутся в ближайшее время».

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.



Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей проводят вакцинацию препаратом «Спутник V». В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы». В феврале-марте группировки «Л-ДНР» заявили о получении второй партии российской вакцины.