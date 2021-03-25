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Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет

25 марта 2021, 11:05

Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет

Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

Первый президент, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук публично сделал прививку от коронавируса вакциной CoviShield.


Первому президенту — 87 лет, из-за возраста он находится в группе риска COVID-19. Первую дозу препарата Кравчук получил в больнице Киева.

Заседания ТКГ уже год проходят в формате видеоконференции.

За минувшие сутки прививку от коронавируса в Украине получил 18 561 человек. Всего в стране первой дозой препарата привиты 155 587 человек.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. Сейчас бесплатные прививки делают медикам ковидных больницвоеннослужащим ООС, постояльцам и персоналу домов престарелых, семейным врачам. Также остатками вакцины вне очереди могут вакцинироваться известные украинцы преклонного возраста.

Вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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