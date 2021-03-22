В Украине стартовал второй этап вакцинации от ковида: начнут с семейных врачей

Второй этап прививочной кампании от коронавируса начинается в Украине с сегодняшнего дня, 22 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Он пояснил, что к проведению вакцинации помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования — семейных врачей.



«С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет», — сказал Степанов, добавив, что это произойдет примерно с 29-30 марта.



Глава Минздрава отметил, что в целом в рамках второго этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тысяч пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.



Число сделанных прививок в Украине превысило 100 тысяч и в настоящее время составляет 111 025 вакцинаций, отметил Степанов.