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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта

26 марта 2021, 22:26

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 15 человек. Среди них — двухмесячный ребенок. За сутки лаборатории сообщили о еще 725 больных. Всего — 56 180 случаев заболевания, 46 130 человек выздоровели, 1244 — умерли.

В отдельных районах Донетчины выявили 86 заболевших. Семеро ранее заболевших умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 28 404 случая заболевания: 20 901 человек выписан, 2212 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтвержден 131 новый случай заболевания. Шестеро заболевших ранее умерли от осложнений. Всего этот диагноз подтвержден в 16 ​​793 случаях: 14 772 пациента выздоровели, 512 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Один ранее заболевший умер, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 3581 случай заболевания. Из них 2975 человек выздоровели, а 314 — умерли.

Политика

Публикация в российских СМИ якобы деталей французско-немецкого проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» является попыткой Москвы оправдаться за затягивание мирного процесса. Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также опровергнул подлинность сути «кластеров», изложенных в СМИ.

Боевые действия

В результате обстрела со стороны боевиков 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое ранены. По данному инциденту президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата».

Экономика

В группировке «ДНР» заявили о нехватке угля на Зуевской теплоэлектростанции в Зугрэсе. ТЭС работает на 30% мощности.

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