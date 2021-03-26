Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженным формированиями в Донецкой области.



Об этом сообщил спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Как сообщалось, в результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).



Арестович добавил, что украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.