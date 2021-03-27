Представители организации «Донкорп Украина», которую контролирует экс-нардеп и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, в начале 2020 года присоединились к шахтерским протестам на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области. Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».



Бывший член «Донкорпа» Евгений Сикора рассказал журналистам, что им дали задание якобы охранять мирный митинг шахтеров. Однако в действительности, признается Сикора, участники формирования непосредственно участвовали в этих протестах.



В июне 2020 бойцы Семенченко вместе с шахтерами прорвались через охрану и ворвались на шахту. А через несколько недель, после того как на предприятии сменился директор, они официально стали там охраной.



Как утверждает бывший заместитель директора шахты, местный депутат и руководитель профсоюза Евгений Костенников, члены этого формирования фактически взяли шахту под контроль. Он проходит обвиняемым по делу о хищении средств на предприятии.



По словам Костенникова, он познакомился с Семенченко где полтора года назад в Киеве. На этой встрече также присутствовал народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус.



В то же время в комментарии «СлІдству.Інфо» нардеп отметил, что на эту встречу его пригласил Семенченко и он якобы не знал, какие темы там будут обсуждать. Также Герус уверяет, что вопрос захвата шахты на этой встрече не поднимался.



По словам Костенникова, у них с Семеном Семенченко была договоренность.



«Когда заходим на шахту, они берут на себя охрану объекта, а мы управление шахтой. А все, что связано, например, с добычей угля, его реализацией — за это должны были взяться специалисты», — признался он.



Однако Семенченко, по словам Костенникова, не придерживался своих обещаний и лично взял шахту под контроль.



Семен Семенченко в переписке с журналистом «Слідства.Інфо» заверил, что прямо не связан с «Донкорпом», а только их консультирует. Но бывшие «донкорповцы» утверждают, что именно Семененко контролирует эту структуру.



«Слідство.Інфо» нашло документ, подтверждающий, что угольная компания «Краснолиманская» после смены директора официально платила «Донкорпу» за охрану.



До вторжения бойцов «Донкорпа» уголь на шахте «Краснолиманская» добывала компания, принадлежащая Виталию Кропачеву.



Кропачев рассказал, что финансовые проблемы, и, соответственно, невыплаты зарплат, начались тогда, когда госкомпания «Центрэнерго» перестала покупать у них уголь. Бизнесмен считает, что это олигарх Игорь Коломойский создал ему проблемы.

В своем расследовании «Слідство.Інфо» приводит и другие факты работы «Донкорпа» в интересах Коломойского.

СБУ объявила о подозрении бывшему нардепу Семену Семенченко и «внештатному агенту НАБУ» Евгению Шевченко за создание незаконного вооруженного формирования — так называемой «частной военной компании».



Следствие установило, что летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.