С начала текущих суток, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевики стреляли вблизи Авдеевки, Песок, Широкино, Причепиловки и Троицкого. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет», — говорится в сообщении.



Кроме этого, вблизи Павлополя на Донетчине боевики проводили инженерное оборудование своих позиций.



О действиях незаконных вооруженных формирований уведомлены представители ОБСЕ.