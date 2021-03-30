С начала текущих суток, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики стреляли вблизи Авдеевки, Песок, Широкино, Причепиловки и Троицкого. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет», — говорится в сообщении.
Кроме этого, вблизи Павлополя на Донетчине боевики проводили инженерное оборудование своих позиций.
О действиях незаконных вооруженных формирований уведомлены представители ОБСЕ.