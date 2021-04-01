Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры состоялись 31 марта по инициативе украинской стороны, передает пресс-служба МИДа.



Как отмечается, Кулеба проинформировал Блинкена о «системном обострении Россией ситуации безопасности на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня».



Украинский министр «уделил отдельное внимание» событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда погибли четверо украинских военных в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.



В свою очередь Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских военнослужащих», рассказал представитель госдепа Нед Прайс.



Госсекретарь США отметил, что Вашингтон «пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем непоколебимо поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности».



Стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, добавили в Киеве.



По информации Госдепа, Блинкен также подчеркнул важность продвижения верховенства права и экономических реформ «для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей ее евроатлантической интеграции».



Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижению общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата, говорится в сообщении американской стороны.



Это уже второй телефонный разговор Кулебы и Блинкена, первый состоялся 2 февраля.