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На Донетчине стартовал новый этап восстановления жилья в прифронтовой зоне

01 апреля 2021, 18:43

На Донетчине стартовал новый этап восстановления жилья в прифронтовой зоне

Восстановление жилья на Донетчине Восстановление жилья на Донетчине

В Донецкой области 1 апреля начался очередной этап работ по восстановлению жилья, которое было повреждено в ходе боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, 150 специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, среди которых и спасатели из Донецкой области, приступили к восстановительным работам в районе проведения операции Объединенных сил.

Накануне в Донецкую область прибыли спасатели из Ровенской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Львовской областей. Они будут перекрывать крыши, восстанавливать стены, а также стеклить окна.

Работы стартовали, в частности, в селе Красногоровка Ясиноватского района.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин отметил, что в прошлом году с помощью спасателей удалось восстановить более 1300 жилых домов вдоль всей линии разграничения.

«В этом году мы должны сделать еще больше, ведь вопрос восстановления жилья важнейший для области», – подчеркнул Филашкин.

Он сообщил, что для проживания специалистов ГСЧС в прошлом году создали сеть опорных пунктов, и теперь спасатели обеспечены всем необходимым.

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