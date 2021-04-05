Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске к украинским границам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как «псковские десантники». Об этом сообщается на сайте организации.



«4 апреля в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой"», — говорится в сообщении.



Расследователи выяснили, что в качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в поселке Черёха, откуда и отправился попавший на видео эшелон.



«По некоторым деталям, например, по штабелю круглого леса у путей, мы предполагаем, что видео снято именно на станции Черёха, во время погрузки эшелона», — отметили в организации.



Помимо войны в Чечне, 76-я дивизия известна тем, что понесла потери в ходе конфликта на востоке Украины летом 2014 года.

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