Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 254 заболевших за сутки. С начала пандемии — 62 213 заболевших ковидом. Из них 49 097 человек выздоровели, а 1309 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев COVID-19, а также два летальных случая. Всего 18 201 случай COVID-19. Из них выздоровели 15 262 человека, 553 — умерли.



Два человека умерли от осложнений вследствие COVID-19 в отдельных районах Луганщины, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 3852 случаев болезни, из которых 3179 пациентов выздоровели, 332 — умерли.



Политика



Переговоры президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся в скором времени, сообщили в Офисе президента.



В МИД РФ заявили, что контакты России и США относительно Украины происходят на высоком уровне, Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации ситуации на Донбассе беспочвенны.



Боевые действия



Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения, сообщили в ООН.



В Кремле не располагают верифицированной информацией о гибели ребенка в поселке Александровское под Углегорском на неподконтрольной Украине части Донецкой области. При этом там заявили, что у Москвы «нет повода сомневаться в правдивости данных, которые приведены из самопровозглашенных республик на этот счет».



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