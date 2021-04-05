В Кремле не располагают верифицированной информацией о гибели ребенка в поселке Александровское под Углегорском на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Вместе с тем Песков подчеркнул, что у Москвы «нет повода сомневаться в правдивости данных, которые приведены из самопровозглашенных республик на этот счет». «Трудно себе представить чтобы вокруг ребенка делали какие-то фейки», — полагает он.



По его словам, каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, — трагедия. «Особенно если это является горькими последствиями неурегулированности ситуации. Последствия роста напряженности на линии разграничения», — подчеркнул Песков.

В субботу, 3 апреля, управление «народной милиции ДНР» сообщило о гибели ребенка и ранении пожилой женщины в результате взрыва в поселке Александровское. При этом утверждается, что взрывное устройство было сброшено беспилотным летательным аппаратом украинских военных.



Версия с беспилотником вызвала сомнение, так как Александровское находится примерно в 10-15 километрах от линии соприкосновения. Кроме того, в местных сообществах в соцсетях люди, представляющиеся местными жителями, утверждают, что инцидент произошел еще в пятницу, 2 апреля. По словам некоторых из них, ребенок якобы нашел взрывоопасный предмет в гараже своего дедушки.



Инцидент с гибелью ребенка использовали российские и сепаратистские СМИ в своей пропаганде, обвиняя Украину.



Все это происходит на фоне сообщений о возможном начале открытого военного противостояния России и Украины. Киев и страны Запада фиксируют скопление российской военной техники у границ Украины. Возможность вторжения России на прошлой неделе озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



Входящие в Нормандский формат Германия и Франция призвали стороны конфликта к сдержанности.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.