В Кремле подчеркивают, что безопасность «россиян» на востоке Украины является приоритетом для президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.



Отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет Россия для защиты «своих граждан» на Донбассе, Песков сказал: «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично».



При этом Песков назвал неуместным говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно.



Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, «которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности, я не хотел бы этого делать».



В то же время пресс-секретарь президента РФ заявил: «Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые собственно чаще всего и являются причиной вот этих провокаций».

При этом представитель Кремля указал журналистам: «Все вы знаете, что президент Путин провел телефонный разговор с госпожой Меркель и господином Макроном, он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего».

Заявление Пескова прозвучало на фоне стягивания российской техники к границам Украины и увеличения числа обстрелов на Донбассе. Разведка Минобороны Украины допускает втржение армии РФ вглубю страны.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». В пятницу, 2 апреля, Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. 5 апреля состоялся разговор президента Украины с премьер-министром Борисом Джонсоном.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.