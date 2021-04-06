«ЛНР»: Подросток погиб в результате подрыва, еще один ранен

Подросток погиб, еще один получил ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Славяносербск на неподконтрольной Украине части Луганской области. Об этом сообщил спикер «Народной милиции» группировки «ЛНР» Яков Осадчий.



Он уточнил, что подросток 2004 года рождения скончался из-за несовместимых с жизнью травм.



По предварительным данным «сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».



Позже в «ЛНР» уточнили, что подрыв произошел на берегу реки Северский Донец в районе Славяносербска.