Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции и Германии без представителя Украины — не повод паниковать. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что важно то, что Украина находится в повестке дня Германии и Франции.



«Я убежден, что в своем общении с хозяином Кремля они говорили в интересах Украины. Для Украины важно, чтобы решения принимались при участии Украины, а обсуждение может быть любым способом, так же как и Украина обсуждает вопрос с нашими партнерами — это не нарушение международного этикета. Не делайте из этого особой какой-то проблемы», — сказал Резников.



Также министр ответил, какие есть возможности заставить Россию прекратить агрессию.



«На сегодня мы оставляем единственный вариант — политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран, которые поддерживают Украину, чтобы для России эта война перестала быть выгодной. Россияне прагматичные и разумные, они будут ставить на весы и взвешивать, что им выгоднее: продолжать эту войну или наконец выйти из нашей страны», — сказал он.

Партнеры Украины по Нормандскому формату могут с кем угодно обсуждать вопросы урегулирования на Донбассе, но решения должны приниматься исключительно с участием Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Так он прокомментировал состоявшуюся накануне видеоконференцию Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, в том числе, обсуждали Донбасс.



В Кремле утверждают, что видеоконференция не является заменой минского формата переговоров.