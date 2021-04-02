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Резников о переговорах Путина, Меркель и Макрона: Не стоит делать из этого проблемы

02 апреля 2021, 10:23

Резников о переговорах Путина, Меркель и Макрона: Не стоит делать из этого проблемы

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции и Германии без представителя Украины — не повод паниковать. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что важно то, что Украина находится в повестке дня Германии и Франции.

«Я убежден, что в своем общении с хозяином Кремля они говорили в интересах Украины. Для Украины важно, чтобы решения принимались при участии Украины, а обсуждение может быть любым способом, так же как и Украина обсуждает вопрос с нашими партнерами — это не нарушение международного этикета. Не делайте из этого особой какой-то проблемы», — сказал Резников.

Также министр ответил, какие есть возможности заставить Россию прекратить агрессию.

«На сегодня мы оставляем единственный вариант — политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран, которые поддерживают Украину, чтобы для России эта война перестала быть выгодной. Россияне прагматичные и разумные, они будут ставить на весы и взвешивать, что им выгоднее: продолжать эту войну или наконец выйти из нашей страны», — сказал он.

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Партнеры Украины по Нормандскому формату могут с кем угодно обсуждать вопросы урегулирования на Донбассе, но решения должны приниматься исключительно с участием Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Так он прокомментировал состоявшуюся накануне видеоконференцию Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, в том числе, обсуждали Донбасс.

В Кремле утверждают, что видеоконференция не является заменой минского формата переговоров.

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