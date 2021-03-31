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«Было бы странно, если бы не упомянули Украину»: У Зеленского прокомментировали переговоры Путина, Меркель и Макрона

31 марта 2021, 20:13

«Было бы странно, если бы не упомянули Украину»: У Зеленского прокомментировали переговоры Путина, Меркель и Макрона

Никакие вопросы по поводу Украины не могут и не будут решаться без Украины. Президент Владимир Зеленский вскоре переговорит во всеми лидерами «нормандской четверки». Об этом сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии телеканалу «Дом».

Она прокомментировала совещание лидеров Германии, Франции и России, которое состоялось накануне.

«Это совещание, в рамках которого обсуждалась очень широкая повестка всех международных вопросов. Как известно, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в Беларуси, ситуация с COVID-19. Это очень важные вопросы, их было очень много. И в связи с этим конечно же вспоминали вопрос войны на востоке Украины», – отметила Мендель.

По ее словам, поскольку война на Донбассе – это сегодня единственная война в Европе, «было бы очень странно, если бы лидеры Германии и Франции, говоря с Россией, не упоминали вообще эту войну».

«В целом война на Донбассе сегодня на очень высокой повестке дня на международной арене. Таким образом не упоминать вопрос военного конфликта на Донбассе просто невозможно. Поэтому еще раз подчеркну: ни один вопрос по поводу Украины, по поводу войны на Донбассе в принципе не может решаться без Украины и не будет», – акцентировала пресс-секретарь президента.

Она добавила, что Владимир Зеленский в скором времени обсудит все вопросы с каждым из лидеров «нормандской четверки».

«И мы еще раз подчеркнем, что Украина будет двигаться к миру, она будет искать способы для того, чтобы достичь мира, потому что это – наша ценность, это то, что нужно Украине – быть единой, целостной, мирной, суверенной и обязательно быть успешной. Потому что только в единстве мы обязательно будем успешными», – резюмировала Юлия Мендель.

Президент России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили множество тем, одной из которых стало урегулирование конфликта на Донбассе.

Украинский МИД отреагировал на подготовку переговоров Путина с Меркель и Макроном позицией «ничего об Украине без Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями. Также Песков утверждает, что состоявшаяся видеоконференция не является заменой минского формата переговоров по Донбассу.

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