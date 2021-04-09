Суд арестовал яхту Медведчука, которая ходила в аннексированный Крым

Херсонский городской суд наложил арест на яхту под названием Romance 1 народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая незаконно заходила в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая ведет расследование.



Как уточнили в Офисе генпрокурора, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории, в октябре 2017-го совершил незаконный заход в порты «Ялта» и «Симферополь».



Заход судов в закрытые порты на территории Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Сегодня в Киеве силовики пришли с обысками на базу в охранной фирмы «Шторм», которую связывают с Медведчуком, в рамках расследования дела о самовольном занятии земельного участка.