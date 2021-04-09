На базу «охранников Медведчука» в Киеве пришли полицейские с проверкой

Правоохранители проводят проверку на Трухановом острове в Киеве в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



По данным источника «Украинской правды», речь идет об участке, на котором расположена база частной охранной фирмы «Шторм». Она принадлежит соратникам главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.



В полиции уточнили, что осмотр проводят на основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции Киева и прокуратуры с участием специалистов Киевской горгосадминистрации, экоинспекции и Госгеокадастра.



Также к проведению следственного действия привлечены работники водной полиции и полка полиции особого назначения.



В столичной полиции указали, что распространенная некоторыми СМИ и блогерами информация о штурме базы и использования при этом сил авиации не соответствует действительности.



Уголовное производство открыто по статье 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса.

В 2019 году журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорилось, что связанные с Медведчуком владельцы охранного агентства «Шторм» захватили территорию на Трухановом острове, перекрыв доступ к Днепру.