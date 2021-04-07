Берлин следит за событиями на востоке Украины, сообщила представительница ФРГ Ульрике Деммер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Правительство разделяет эти опасения и сообщило об этом Москве», — сказала Деммер в среду журналистам в Берлине.



В свою очередь официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что Германия выступает за территориальную целостность Украины и считает, что «необходимы шаги к деэскалации конфликта».

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Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал на Францию и Германию за то, что те не могут «привести в чувство» Украину на фоне обострения ситуации на Донбассе.