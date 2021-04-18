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СМИ: На складах, взорванных в Чехии, могло быть оружие для Украины

18 апреля 2021, 11:49

СМИ: На складах, взорванных в Чехии, могло быть оружие для Украины

На складах, которые были взорваны в районе Врбетице в 2014 году могло находиться оружие для Украины. Об этом сообщают чешские СМИ.

Согласно данным Irozhlas, в то время они были в аренде коммерческой компании Imex Group, которая официально занимается торговлей вооружением.

Оружие со складов должны были переправить в Болгарию.

Заказчиком значилась компания Emco Эмилиана Гебрева, который в 2015 году дважды становиося жертвой химической атаки.

Расследователи Bellingcat в 2019 году выяснили, что ГРУ РФ применяло против него нервнопаралитическое вещество Новичок, однако предпринимателю удалось выжить.

При этом Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для МВД и Национальной гвардии Украины, пишет Respect.

В свою очередь Seznam Zpravy отмечает, что он же поставлял оружие и сирийским оппозиционным группам, сражающимся против режима Башара Асада, что также могло стать причиной диверсии со стороны российских спецслужб.

О причастности сотрудников ГРУ к взрывам двух складов с оружием заявил 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В связи с этим в розыск были объявлены Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами РФ на имена Александр Петров и Руслан Боширов, а выехали с документами на имена граждан Молдовы и Таджикистана Николая Попы и Руслана Табарова.

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к химической атаке в Солсбери.

В связи с обвинениями Чехии по поводу взрывов складов, в результате которых погибли два человека, из страны решили выслать 18 российских дипломатов и объявить в розыск двух офицеров спецслужб РФ.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге и предписанием ему покинуть Россию. В ответ из Украины будет выслан российский дипломат.

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