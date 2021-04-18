СМИ: На складах, взорванных в Чехии, могло быть оружие для Украины

На складах, которые были взорваны в районе Врбетице в 2014 году могло находиться оружие для Украины. Об этом сообщают чешские СМИ.



Согласно данным Irozhlas, в то время они были в аренде коммерческой компании Imex Group, которая официально занимается торговлей вооружением.



Оружие со складов должны были переправить в Болгарию.



Заказчиком значилась компания Emco Эмилиана Гебрева, который в 2015 году дважды становиося жертвой химической атаки.



Расследователи Bellingcat в 2019 году выяснили, что ГРУ РФ применяло против него нервнопаралитическое вещество Новичок, однако предпринимателю удалось выжить.



При этом Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для МВД и Национальной гвардии Украины, пишет Respect.



В свою очередь Seznam Zpravy отмечает, что он же поставлял оружие и сирийским оппозиционным группам, сражающимся против режима Башара Асада, что также могло стать причиной диверсии со стороны российских спецслужб.



О причастности сотрудников ГРУ к взрывам двух складов с оружием заявил 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.



В связи с этим в розыск были объявлены Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами РФ на имена Александр Петров и Руслан Боширов, а выехали с документами на имена граждан Молдовы и Таджикистана Николая Попы и Руслана Табарова.



Они же, по данным британских спецслужб, причастны к химической атаке в Солсбери.



В связи с обвинениями Чехии по поводу взрывов складов, в результате которых погибли два человека, из страны решили выслать 18 российских дипломатов и объявить в розыск двух офицеров спецслужб РФ.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге и предписанием ему покинуть Россию. В ответ из Украины будет выслан российский дипломат.