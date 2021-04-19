Зеленский призвал украинцев воздержаться от скопления людей на Пасху

Хотя в Украине уже проходит вакцинация, скопление людей на праздники до сих пор представляет большую угрозу и может ускорить распространение коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Во время совещания обсудили, в частности, подготовку к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

«Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет ещё много общих праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьёй и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными», — подчеркнул президент.



Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем за предыдущую. Он отметил, что в Киеве ситуация сейчас остаётся сложной, при этом несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной» зоны.



Также премьер-министр отметил, что за последние три недели улучшились показатели загруженности коек COVID-больными. В целом в Украине для лечения людей с коронавирусом выделено 77 698 коек, к 67 567 из них подведён кислород. Заняты на сегодня 44 415 коек.



«Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась», — сказал премьер.

Сегодня в Украине зафиксировали 40 000-ю смерть от коронавируса. За воскресенье, 18 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 6 506 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 5 598 человека, умерли— 214.



За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание нового типа диагностировали у 1 953 016 человек. Из них 1 487 677 пациентов выздоровели.





Днем ранее, 17 апреля, в Украине зафиксировали 10 282 новых случаев коронавируса.