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СБУ: Через мощности «Донецкоблгаза» незаконно проводился отбор газа

21 апреля 2021, 14:42

СБУ: Через мощности «Донецкоблгаза» незаконно проводился отбор газа

Служба безопасности Украины разоблачила хищение газа на Донбассе через мощности «Донецкоблгаза». Сумма ущерба составляет около 650 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«"Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области», — сказано в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему «Донецкоблгаза» правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.

Во время следственных действий изъяты документы по количеству поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в «Донецкоблгазе», где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Продолжается досудебное следствие ч.5 ст.191, ч.3 ст.292, ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства.

СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсию.

СНБО 19 марта 2021 года ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% «Донецкоблгаза».

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 49,99% акций «Донецкоблгаза». Суд принял решение о передаче арестованных акций «Донецкоблгаза» НАК «Нафтогаз Украины».

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