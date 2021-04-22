«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 установлен у 189 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого умерли 13 заболевших ранее.



Географию выявленных случаев или другие подробности формирование не сообщает.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 32 010 случаев заболевания COVID-19. Из них 25 635 человек выздоровели, летальных случаев — 2440.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 16 235 человек. При этом 18 831 пациент выздоровел, 470 — умерли.