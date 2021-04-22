Коронавирус на Донетчине: Более 800 заболевших за сутки

В течение последних нескольких дней Донецкой области в результате осложнений из-за коронавируса умерли 30 человек. За минувшие сутки, 21 апреля, лаборатории сообщили о еще 847 больных. Об этом говорится на странице главы ОГА Павла Кириленко в Telegram.

Eмерли 9 человек из Краматорской ОТГ, 6 из Славянской, четверо из Константиновской и столько же из Добропольской, по одному из Дружковской и Бахмутской ОТГ, трое из Селидовской и двое из Волновахской ОТГ.



Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировали в Мариупольской (188) и Славянской (144) территориальных громадах.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 74 450 случая коронавируса. Из них 56 803 человек выздоровели, а 1 596 умерли. Продолжают болеть 16 051 человек.