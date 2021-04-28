На Донетчине еще 32 человека умерли от COVID-19, 811 — заболели

В течение последних нескольких дней вследствие осложнений от COVID-19 умерли 32 жителя подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



12 летальных случаев зафиксировано в Славянской громаде, 8 — в Торецкой ТГ, по 4 — в Дружкоской и Бахмутской ТГ, по 2 — в Марьинской и Добропольской ТГ.



За минувшие сутки, 27 апреля, лаборатории сообщили о еще 811 больных, среди которых 52 ребенка. Большинство новых случаев заболевания выявлено в Мариупольской (303), Покровской (95), Славянской (90), Краматорской (83) и Торецкой (74) громадах.



С начала пандемии зафиксировано 78 257 случаев заболевания COVID-19. Из них 59 541 пациент выздоровел, 1694 — умерли.

За вторник, 27 апреля, в Украине выявили 9 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 675 случаев больше, чем днем ранее.