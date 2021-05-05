«ЛНР»: За сутки умер один пациент с ковидом

Медики на неподконтрольной территории Луганской области за сутки зарегистрировали одну смерть от осложнений, вызванных коронавирусом. Подобная статистика наблюдается в ОРЛО уже третий день.



Таким образом, с начала пандемии медики отдельных районов Луганской области зарегистрировали 408 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



О новых случаях заражения утром 5 мая в группировке «ЛНР» не сообщили.

В отдельных районах Донецкой области не проводили исследования 4 мая, новых данных о ситуации с коронавирусом на той территории пока нет.