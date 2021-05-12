Пенсия на карточку: Шмыгаль пояснил изменения выплаты и доставки пенсий

С сентября этого года в Украине меняются правила выплаты пенсий и социальной помощи. Большинство получаталей переведут на банковские карты, однако там, где нет банковских отделений или банкоматов, пенсию будет продолжать доставлять «Укрпочта». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после выездного заседания Кабинета министров в Черниговской области.



По словам премьер-министра, в стране реализуется стратегия перевода пенсий на банковские карты.



«То есть мы забираем наличные, во-первых, там, где это удобно. Этапность такая: большие города, дальше города с населением 100 тысяч человек и более. В тех населенных пунктах, где плотность населения не позволяет иметь банковское отделение или иметь как минимум банкомат, конечно, там пенсия будет привозиться через почту, как и раньше», – пояснил Шмыгаль.



Он добавил, что пенсионерам дают право иметь банковскую карту там, где это удобно и где возможно получить пенсионную услугу с карточкой.



«Там, где на сегодняшний день по объективным обстоятельствам это невозможно, конечно, будет "Укрпочта" привозить как оператор, как и привозила до этого времени эту пенсию. Тут никаких угроз, кризиса нет», – подчеркнул Шмыгаль.



Глава правительства также отметил, что в этом году «Укрпочта» завершает организацию мобильных отделений: приобретаются более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги.

С 1 сентября 2021 года большинство украинских пенсионеров переведут на получение пенсий через банковские карты. На дом доставлять пенсии и денежную помощь за государственный счет будут только нескольким льготным категориям. Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из перечня на сайте ПФУ.