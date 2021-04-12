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С 1 сентября в Украине меняются правила доставки пенсий: Подробности

12 апреля 2021, 19:57

С 1 сентября в Украине меняются правила доставки пенсий: Подробности

С 1 сентября 2021 года большинство украинских пенсионеров переведут на получение пенсий через банковские карты. На дом доставлять пенсии и денежную помощь будут только нескольким льготным категориям, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Правительством принято постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

Согласно данному постановлению, «Укрпочта» будет доставлять пенсии и денежную помощь на дом до 1 сентября, далее это будет делать организация, выбранная Пенсионным фондом в результате конкурса.  

Кроме того, не все смогут получать пенсии и пособия на дому за государственный счет, а только определенные категории:

– люди с инвалидностью I группы;

– лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

– лица, достигшие 80-летнего возраста;

– получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Люди, которые относятся к данным категориям, будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных. Им доставка пенсий и пособий будет оплачиваться за счет средств Пенсионного фонда Украины или государственного бюджета.

Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из перечня на сайте ПФУ.

В случае, если к определенному сроку пенсионеры не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей с 1 сентября будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины. Получатель будет об этом проинформирован и в любое время сможет изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

В министерстве социальной политики разъяснили, что уполномоченные банки по желанию получателей смогут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой на дом в соответствии с условиями договоров. Банк это сможет организовывать самостоятельно или привлекать операторов почтовой связи. Но оплачивать такие услуги пенсионерам, не относящимся к вышеуказанным категориям, государство не будет.

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