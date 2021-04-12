С 1 сентября 2021 года большинство украинских пенсионеров переведут на получение пенсий через банковские карты. На дом доставлять пенсии и денежную помощь будут только нескольким льготным категориям, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.



Правительством принято постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».



Согласно данному постановлению, «Укрпочта» будет доставлять пенсии и денежную помощь на дом до 1 сентября, далее это будет делать организация, выбранная Пенсионным фондом в результате конкурса.



Кроме того, не все смогут получать пенсии и пособия на дому за государственный счет, а только определенные категории:



– люди с инвалидностью I группы;



– лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;



– лица, достигшие 80-летнего возраста;



– получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.



Люди, которые относятся к данным категориям, будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных. Им доставка пенсий и пособий будет оплачиваться за счет средств Пенсионного фонда Украины или государственного бюджета.



Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из перечня на сайте ПФУ.



В случае, если к определенному сроку пенсионеры не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей с 1 сентября будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины. Получатель будет об этом проинформирован и в любое время сможет изменить уполномоченный банк по собственному желанию.



В министерстве социальной политики разъяснили, что уполномоченные банки по желанию получателей смогут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой на дом в соответствии с условиями договоров. Банк это сможет организовывать самостоятельно или привлекать операторов почтовой связи. Но оплачивать такие услуги пенсионерам, не относящимся к вышеуказанным категориям, государство не будет.