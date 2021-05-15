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Штаб: 11 обстрелов за сутки, без потерь

15 мая 2021, 08:18

Штаб: 11 обстрелов за сутки, без потерь

За прошедшие сутки, 14 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы пришлись на окрестности Гнутово, Марьинки, Водяного, Новгородского, Светлодарска, Екатериновки, Новотошковского и Старогнатовки.

Боевики стреляли из артиллерийской установки 120-го калибра, противотанковой пушки, минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — говорится в утренней сводке.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Группировка «ЛНР» заявила о пяти обстрелах своих позиций в районах Золотого-5, сел Лозовое, Калиново-Борщеватое, поселка городского типа Донецкий и поселка Молодежное. Как утверждают в формировании, обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 13 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 26 800 нарушений, в том числе 8 677 взрывов, 3 426 пролетевших неопределенных боеприпасов, 208 вспышек дульного пламени, 95 осветительных ракет, не менее 14 394 очередей и выстрелов.

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