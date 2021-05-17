Экс-судья Чаус записал видео и пообещал вернуться в Украину

Николай Чаус

Бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, в котором заявил о готовности «появиться в Украине». Видео было опубликовано в телеграм-канале.



На видео, он пояснил, что его не похищали этой весной в Молдове, а похитили в 2016 году: «С тех пор меня запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове».



«Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности», — говорится в публикации от имени Чауса, сопровождающей видео.



Примечательно, что видео с экс-судьей называется «Привет Петр Алексеевич!» — название можно увидеть, скачав ролик. По всей видимости, имеется в виду пятый президент Петр Порошенко.



Чаус отказался назвать место своего нахождения. Также он заверил, что у него «все в порядке», он находится в безопасности и «хорошо себя чувствует».



«В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР», — отметил экс-судья.

Также Чаус обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у их детей за то, «что им пришлось пережить».



«Так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах понесут засуженное наказание», — резюмировал он.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Верховная Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.



Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.



10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.



Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, сообщил, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля 2020 года, в Кишиневе, вооруженной группой людей.



Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что исчезновение людей в ее стране недопустимо и призвала силовиков уточнить подробности инцидента.