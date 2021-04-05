Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на возможное похищение в ее стране украинского судьи Николая Чауса, известного взяткой в размере 150 тысяч долларов, которую он прятал в стеклянной банке.



«Недопустимо, что в республике Молдова пропадают люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики», — подчеркнула глава соседнего государства в своей публикации в Facebook.



Санду напомнила об истории, из-за которой Чаус оказался на территории Молдовы и потребовала от руководства министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности «незамедлительных действий» по уточнению подробностей исчезновения бывшего судьи в стране.

В августе 2016 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на арест Чауса, но тот успел сбежать.



Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.



10 марта 2021 года Высшая судебная палата Молдовы отклонила ходатайство Николая Чауса о приостановлении действия постановления президента Молдовы от 12 октября 2017 года, в результате чего ему было отказано в политическом убежище до рассмотрения апелляции.



Юлиан Балан, адвокат Николая Чауса, утверждает, что его клиент был похищен в субботу, 3 апреля, в Кишиневе, вооруженной группой людей.