Четверть украинцев положительно оценивают второй год правления Зеленского, треть — удовлетворительно

Второй год правления президента Украины Владимира Зеленского на «отлично» оценивают 4% украинцев, «хорошо» — еще 20%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 16-18 мая 2021 года.



Еще 34% опрошенных оценивают второй год правления Зеленского «удовлетворительно», 23% — «неудовлетворительно», 19% — «ужасно». Затруднились ответить лишь 1% опрошенных.



Относительно хуже оценивают второй год каденции действующего главы государства жители востока страны (15% положительных оценок против 22-26% в других регионах), а также респонденты в возрастной категории 50-59 лет (16% против 22-37% в других категориях).



Лучше всего деятельность Зеленского в 2021 году оценивает молодежь до 30 лет (37% положительной поддержки) и респонденты, которые на президентских выборах проголосовали бы за Зеленского (57% против 6-23% сторонников других кандидатов).



Относительно лучшие оценки получили президентские программы «Государство в смартфоне», «Большое строительство», а также освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединения страны.



Средние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирование образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения.



Хуже всего опрошенные оценили реформирования медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.



В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Сегодня, 20 мая, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.