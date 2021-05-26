Кабмин инициирует введение санкций против 11 российских актеров и певцов: Кто в списке

Кабинет министров инициирует введение персональных санкций в отношении 11 российских артистов. Такое решение по представлению министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министерства культуры и информационной политики было принято на заседании правительства в среду.
В трехдневный срок соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Санкции предлагают применить сроком на три года. В частности, речь идет о следующих деятелях культуры РФ:
«Установленные граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер своей публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа путем реализации попыток формирования соответствующего общественного мнения», – говорится в документе.
Предложенный пакет санкций предусматривает отказ в предоставлении и отмену виз, а также применение других запретов въезда на территорию Украины.
СБУ ведет уголовное расследование в отношении 59 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым. В частности, речь об артистах из списка, составленного израильской ассоциацией актеров «Маген». Ее представители заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении российских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.