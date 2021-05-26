Кабмин инициирует введение санкций против 11 российских актеров и певцов: Кто в списке

Кабинет министров инициирует введение персональных санкций в отношении 11 российских артистов. Такое решение по представлению министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и министерства культуры и информационной политики было принято на заседании правительства в среду.



В трехдневный срок соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Санкции предлагают применить сроком на три года. В частности, речь идет о следующих деятелях культуры РФ:

Владимир Вдовиченков. Жанна Эппле. Ольга Кабо. Дмитрий Орлов. Александр Петров. Евгений Пронин. Анастасия Сланевская (сценический псевдоним «Слава»). Евгений Стычкин. Ярослав Сумишевский. Павел Трубинер. Алексей Чадов.

«Установленные граждане выступают нарушителями порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым и г. Севастополь, учитывая характер своей публичной деятельности, осуществляют деструктивные действия в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа путем реализации попыток формирования соответствующего общественного мнения», – говорится в документе.



Предложенный пакет санкций предусматривает отказ в предоставлении и отмену виз, а также применение других запретов въезда на территорию Украины.

СБУ ведет уголовное расследование в отношении 59 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым. В частности, речь об артистах из списка, составленного израильской ассоциацией актеров «Маген». Ее представители заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении российских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.