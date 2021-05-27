По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки подтверждено 132 случая коронавируса. Из-за осложнений скончались 20 пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 798 случаев заболевания: 82 217 человек выздоровели, 2 214 — умерли от осложнений.



В отдельных районах Донецкой области выявили 307 случаев коронавируса. Из-за осложнений умерли 25 пациентов, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 38 183 случая COVID-19: 31 076 человек выписаны, 2 859 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 59 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще пятеро больных. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 25 983 человек: выздоровели — 23 483 человека, умерли — 880.



В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 23 заболевших и 2 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4680 случаев COVID-19, из которых 4082 человека выписаны, 434 — умерли.



Политика



Советники лидеров Нормандского формата во время видеоконференции 26 ма яне смогли согласовать общее заявление о возращении к полному режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. РФ как одна из сторон переговоров в лице главы своего МИД Сергея Лаврова отреагировала заявлением о том, что Кравчук не может принимать решение об изменении формата и места переговоров по Донбассу.



Боевые действия



В результате обстрела снайпера боевиков сегодня днем погиб один украинский военнослужащий.



Общество



Группировка «ЛНР» возбудила «уголовное дело» в отношении задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича и заявила о намерении добиваться его экстрадиции.



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