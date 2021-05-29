Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

На подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территории не будут открываться участки для голосования на выборах в российскую Госдуму. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью пропагандистским СМИ.



Он утверждает, что «жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу».



По его словам, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона «полноправных граждан Российской Федерации». Пушилин уверяет, что они смогут также проголосовать на выборах в Госдуму России.



«Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование», – заявил Пушилин.



Таким образом, возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.



В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.