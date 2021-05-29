Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

29 мая 2021, 21:01

Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

На подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территории не будут открываться участки для голосования на выборах в российскую Госдуму. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью пропагандистским СМИ.

Он утверждает, что «жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу».

По его словам, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона «полноправных граждан Российской Федерации». Пушилин уверяет, что они смогут также проголосовать на выборах в Госдуму России.

«Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование», – заявил Пушилин.

Таким образом, возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Читайте также:

В ЦИК России подтвердили, что прорабатывают варианты голосования на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО с российскими паспортами

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Выборы
Люди
Денис Пушилин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
21:01
Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
19:16
В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 мая
18:58
«ЛНР» запретила работу детских пришкольных лагерей из-за ситуации с коронавирусом
17:57
Реалии «ЛНР»: На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов
13:25
Девушка из Горловки пробралась через минные поля, чтобы уйти с неподконтрольной территории
13:07
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух мужчин из-за взрыва под Николаевкой
12:32
Названы 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы для молодежи из ОРДЛО и Крыма
11:28
«ДНР» зарегистрировала 23 смерти и 286 новых заболевших COVID-19
09:56
«ЛНР»: 18 случаев коронавируса за сутки и одна смерть
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 мая
16:16
«ДНР» разрешила устроить праздник последнего звонка в донецких школах
все новости
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
21:25
Луганщина приблизилась к переходу в «зеленую зону» карантина
21:01
Пушилин подтвердил, что в ОРДЛО не будут открывать участки для голосования на выборах в Госдуму РФ
20:35
Пограничники отмечают увеличение пассажиропотока на КПВВ «Станица Луганская»
19:58
Ляшко рассказал, когда будут первые результаты разработки украинской вакцины от коронавируса
19:16
В очередях без масок и дистанции: «ДНР» провела в Донецке продуктовую ярмарку
18:23
Бывший игрок «Шахтера» извинился за вождение в нетрезвом виде и ушел с телеканала «Футбол»
18:01
НВФ на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных, обошлось без потерь
17:33
Генсек ОБСЕ посетила Донбасс и призвала открыть новые и существующие КПВВ
16:16
На Донетчине от COVID-19 скончались 13 человек, еще 120 заболели
15:21
ОБСЕ рассказала о повреждениях в жилом районе прифронтового Пивничного
13:45
На Луганщине — 31 новый случай COVID-19, трое умерли
12:37
«Слуги народа» предложили отсрочить обязательную озвучку фильмов и сериалов на украинский язык
12:22
Бывшего защитника «Шахтера» задержали за пьяное вождение
11:00
«ДНР»: 265 заболевших COVID-19 и 22 летальных случая
все новости
ВИДЕО
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция