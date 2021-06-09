В Украине хотят продлить карантин на все лето, смягчив его

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров продлить карантин на летний период с сохранением основных ограничений. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства 9 июня.



«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период. Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности», — сказал он.



Ляшко добавил, что Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях «зеленого» уровня эпидопасности, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.



«В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков», — сказал министр.

Сегодня Минздрав обновил карантинное зонирование регионов Украины. Теперь вся страна полностью находится в самой мягкой — «зеленой» — зоне ограничений в связи с коронавирусом.



В апреле Кабинет министров продлил действие андаптивного карантина до 30 июня. Предусмотрено четыре уровня эпидопасности и показатели их определения — «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».