По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донетчины за сутки не зафиксировано случаев коронавируса. С начала пандемии обнаружено 90 570 заболевших: 87 712 человек выздоровели, 2 348 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 129 заболевших, десять пациентов умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 42 894 заболевших ковидом: 35 877 человек выздоровели, а 3 240 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили одного заболевшего. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 560 случаях. Из них 25 347 пациентов выздоровели, 941 — умер.



В отдельных районах Луганской области от осложнений из-за коронавируса умерли еще 4 человека, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 5 114 заболевших ковидом. Из них 4 469 пациентов выздоровели, а 479 — умерли.



Права человека



«Суд» группировки «ДНР» приговорил к тюремным срокам от 13-ти до 20 лет трех обвиняемых в покушении на члена «политсовета» сепаратистского движения «Донецкая республика».



Экономика



Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (ДФДК) выведен из-под управления южноосетинской компании «Внешторгсервис» (которая управляет крупнейшими промышленными объектами в ОРДЛО) и передан под управление «Государственного унитарного предприятия "Угли Донбасса"» при группировке «ДНР».



Общество



Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект, который предусматривает отмену штрафов для жителей неподконтрольного Донбасса, вынужденно выезжающих из ОРДЛО через Россию.



Все мужчины призывного возраста, проживающие во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, при получении российских паспортов попадают в военный резерв РФ. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский. Он напомнил, что уже около 600 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, и не исключено, что их отправят воевать «за Россию».



В Украине открыты 214 образовательных центра «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» для абитуриентов с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.



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