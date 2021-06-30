«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов

Более 5,3 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Луганске и части Славяносербского района из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



Уточняется, что в Луганске без электричества остаются 3 876 абонентов, Славяносербском районе — 1 469 абонентов, в том числе в селах Сабовка (812), Христовое (69), Обозное (142), Стукалова Балка (131), Паньковка (10), Приветное (305 абонентов). Также частично нарушено энергоснабжение в поселке Металлист и в поселке городского типа Славяносербск.



В «МЧС ЛНР» заявили, что ремонтные работы планируется провести сегодня, 30 июня.