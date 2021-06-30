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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня

30 июня 2021, 21:53

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявлено 48 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений умерли трое больных. С начала пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 90 618 случаев ковида: 87 712 человек выздоровели, 2 351 — умер.

В отдельных районах Донецкой области выявили 129 заболевших, 11 заболевших ранее умерли. Всего группировка "ДНР"подтверждает 43 023 заболевших ковидом: 35 937 человек выздоровели, а 3251 — умер.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 32 новых случая коронавируса. От осложнений умерли еще двое больных. Всего — 26 592 случаев коронавируса: 25 375человек выздоровели, 943 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 44 новых случая коронавируса и 3 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 5 158 заболевших ковидом: 4 478 пациентов выздоровели, а 482 — умерли.

Политика

В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его страна передала около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса на подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории.

Экономика

Группировка «ДНР» решила вывести Харцызский трубный завод из управления южноосетинской компании «Внешторгсервис», под контролем которой находятся крупнейшие промышленные объекты на оккупированной части Донбасса. Ранее аналогичные действия «ДНР» предприняла с Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом.

Общество

В санкционном списке СНБО оказались умершие несколько лет назад деятели группировки «ДНР» и российский генерал. На это обратило внимание издание «Спектр». В частности, ограничения продлили против бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко, убитого в результате взрыва в 2018 году.

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