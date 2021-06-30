Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал

В санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины оказались умершие несколько лет назад деятели группировки «ДНР» и российский генерал. На это обратило внимание издание «Спектр».



Решение о санкциях было принято 18 июня на заседании СНБО. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие своим указом 24 июня. Всего в санкционный список вошли 538 человек и 540 компаний. На многих были наложены санкции еще в 2015 году и с тех пор их действие продлевается каждые три года.



При этом экономические ограничения продлили, например, против бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко. Однако он был убит в результате взрыва бомбы 31 августа 2018 года в донецком кафе «Сепар».



Также в списке есть умерший своей смертью в марте 2017 года Владимир Макович, известный тем, что в апреле 2014 года он зачитывал в захваченном сессионном зале Донецкого областного совета так называемую декларацию «о суверенитете ДНР».



Под санкциями остается и бывший «министр строительства и ЖКХ ДНР» Василий Рассадников — он недолго занимал этот пост в 2014 году и тоже уумер по естественным причинам.



Кроме того, среди погибших в санкционном списке Украины есть россиянин — генерал-майор Валерий Астапов.



О нем в списке СНБО сообщается, что он командовал «1-м армейским корпусом Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации»)(имеется в виду командование 1 армейским корпусом «ДНР») и носил в Донецке псевдоним «Примаков». Впоследствии глава группы военных советников в Сирии к тому времени уже генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб при минометном обстреле в боях за город Дайр-эз-Заур 23 сентября 2017 года.



Вместе с тем в санкционном списке нет многих действующих руководителей «ДНР». В частности, «премьер-министра» Александра Ананченко, его «замов» Владимира Пашкова и Владимира Антонова, новых «инвесторов» захваченных заводов Евгения Юрченко и Игоря Андреева.