Боевики ударили по Авдеевке, пострадали жилые дома

В результате обстрела возник пожар. Фото: пресс-центр ООС

Незаконные вооруженные формирования сегодня обстреляли частный сектор в Авдеевке, повреждены жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.



«В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал», – сообщили в штабе.



Украинская сторона СЦКК проинформировала об обстреле СММ ОБСЕ.

Последствия обстрела Авдеевки 1 июля 2021 года. Фото: пресс-центр ООС