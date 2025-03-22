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Войска РФ обстреляли Донетчину за сутки более 20 раз — Филашкин

22 марта 2025, 10:21

Войска РФ обстреляли Донетчину за сутки более 20 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 21 марта, атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали три района региона:



Покровский район. В Мирнограде ранены 2 человека, повреждены 4 здания. В Покровске ранен человек, поврежден дом.



Краматорский район. В Лимане ранены 2 человека, повреждены 23 дома, линия электропередач, газопровод, гараж и авто. В Малиновке Николаевской громады повреждены 18 частных домов, двухэтажка, 3 админздания, линия электропередач и газопровод. В Константиновке 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 36 частных домов, инфраструктурный объект, 2 нежилых помещения, 5 линий электропередач, 2 газопровода, 3 гаража и 3 автомобиля; в Новодмитровке повреждены 5 частных домов, админздание, хозяйственное помещение и 2 гаража.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и многоэтажка.

Ранее мы писали, что за 21 марта войска РФ ранили 9 жителей Донетчины. Еще один человек погиб. 

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