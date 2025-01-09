Российские войска за сутки дважды атаковали Покровскую громаду: повреждены дома

Российская армия в среду, 8 января, в очередной раз обстреляла Покровск и село Гришино Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«По информации от полиции, 8 января в 08:00 в результате попадания вражеского FPV-дрона повреждены три частных дома, а также гражданское авто в западной части города», — говорится в сообщении.



Кроме того, около 11:20 произошел артиллерийский обстрел села Гришино, поврежден частный дом.



Отряды ГСЧС к ликвидации пожаров не привлекались.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки под российскими обстрелами и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области.