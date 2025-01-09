Силы ПВО ночью сбили 46 из 70 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 46 дронов. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 70 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 46 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 9 января 2025 года (с 19:30 7 января) противник атаковал 70-ю ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили 46 ударных БпПА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.



В ведомстве отметили, что 24 беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий). Из-за падения сбитых ударных БПЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек и 17 танков.