С начала прошлого года почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести

Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года — это военные и гражданские. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Отмечается, что в настоящее время в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, более 71 тысячи записей. Речь идет и о военных, и о гражданских. Только с начала 2024 года почти 30 тысяч человек получили такой статус.

Выделить данные по военным Добросердов отказался, поскольку это секретная информация.

«Раз в месяц мы сводим статистику пропавших без вести по регионам — по месту регистрации лица, пропавшего без вести. По данным по состоянию на конец декабря 2024 года на первом месте — Донецкая, далее Днепропетровская и Харьковская области», — сообщил Добросердов.

По информации «УП», до сих пор находятся в розыске 59 тысяч украинцев. Всего 7,5 тысяч из них официально подтверждены Международным Комитетом Красного Креста (МККК) как пленные.

По состоянию на 1 января 2025 года розыск 9255 человек прекращен. Среди них 3923 в связи с установлением места нахождения, то есть они живы. Также идентифицировано 5332 тела.