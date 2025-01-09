В Минобороны РФ сообщили о сбитии 15 украинских дронов

Министерство обороны России сообщило об атаках украинских дронов в трёх регионах РФ. Иллюстративное фото

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил РФ перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них пять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, один — над Брянской областью, и девять — над Краснодарским краем. Об этом сегодня утром сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что в Белгороде при падении обломков одного из сбитых беспилотников пробило крышу в многоквартирном доме.

Из-за падения обломков еще одного беспилотника в селе Крутой Лог Белгородского района на территории частного дома поврежден автомобиль, сам дом и ЛЭП, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Брянске, по данным местных властей, повреждений и пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ночью 8 января в Саратовской области России была атакована нефтебаза Комбинат «Кристалл» Росрезерва, которая предназначена для хранения авиационного топлива для местной авиабазы «Энгельс-2». Там начался сильный пожар.

Под российским городом Энгельс, расположенным от Украины на расстоянии около 700 километров, расположена основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Их войска РФ применяют при воздушных атаках по территории Украины.