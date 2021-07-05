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244 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье

05 июля 2021, 08:16

244 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 4 июля, в Украине выявили 244 случая заражения коронавирусом, что на 133 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 419 человек, а 14 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 237 823 человека. Из них выздоровел 2 171 601 пациент, а 52 484 человека умерли.

Вчера провели 17 351 тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.

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