244 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 4 июля, в Украине выявили 244 случая заражения коронавирусом, что на 133 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 419 человек, а 14 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 237 823 человека. Из них выздоровел 2 171 601 пациент, а 52 484 человека умерли.



Вчера провели 17 351 тестирование.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.