«ЛНР» обновит свои «паспорта»

Группировка «ЛНР» решила ввести на территории отдельных районов Луганской области новые так называемые «паспорта».



Через месяц «постановление» о новых «паспортах» вступит в силу. Пока старые бланки не будут израсходованы, на них продолжат оформлять так называемые «паспорта ЛНР». Незаконные документы, оформленные на этих бланках, считаются действительными на территории, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.



Чем будет отличаться старый «паспорт» от нового, в группировке пока не пояснили.

На территории Украины эти бумаги признаны недействительными. Органы прокуратуры Донецкой и Луганской областей начали уголовные производства по фактам принудительной «паспортизации», организованной группировками «Л-ДНР». Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.