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«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»

08 июля 2021, 12:54

«ДНР» увеличит численность призывников на «военную службу»

Группировка «ДНР» будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит задача, чтобы молодые ребята получали воинскую специальность», — сказал он в интервью «КП.Донецк».

Пушилин посетовал, что был большой перерыв, когда отсутствовала срочная служба. По его словам, «это недопустимо для любого государства, тем более для воюющего».

Пушилин утверждает, что срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв провела и группировка «ЛНР».

В Киеве указали на незаконность таких действий.

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