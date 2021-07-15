Украина получит 8 миллионов доз вакцин от коронавируса до конца июля

До конца июля Украина получит еще 8 миллионов доз вакцин от коронавируса, ожидается поставка препаратов CoronaVac, Pfizer и Moderna. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родына, передает телеканал «Дом».



В частности, прибудут 1 млн доз вакцины Pfizer и 2 млн доз американского препарата компании Moderna, которым ранее в Украине не прививали.



«А также вакцина CoronaVac. В целом это будет 8 млн. Ожидаем к концу июля 5 млн доз CoronaVac», – отметил Родына.



По его словам, всего Украина подписала контракты на поставку 34 миллионов доз вакцин, из них 20 миллионов – Pfizer. Их должны доставить до конца текущего года. До конца лета планируется вакцинировать 10 миллионов украинцев, до конца года – сделать 47 миллионов прививок.



«Мы постоянно наращиваем количество пунктов вакцинации. На сегодняшний день у нас работают где-то около 1200-1300 пунктов вакцинации. Работают около 600 мобильных бригад и новая платформа – центры вакцинации. Их уже более 200. Количество центров вакцинации постоянно увеличивается», – отметил Родына.